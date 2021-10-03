القبض على نجل فنان شهير في قضية مخدرات - فيديو

الوكيل الإخباري - احتجز مكتب مكافحة المخدرات في مومباي، آريان خان، نجل نجم بوليوود شاروخان، وسبعة آخرين لاستجوابهم، والذين كانوا في حفل على متن سفينة سياحية.



وبحسب مسؤول كبير، فإنه يتم استجواب نجل شاروخان، آريان خان (23 عاما) من قبل مكتب مكافحة المخدرات، بحسب صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية.

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وقال مدير منطقة مكتب مكافحة المخدرات في مومباي ، سمير وانكيد، أن الوكالة داهمت الحفل الصاخب على سفينة "كورديليا" في الليل، وضبطت نجل شاروخان، إلى جانب 7 آخرين .





وأفاد المكتب أن المشتبه بهم من الحفل قاموا خلال عملية المداهمة بإخفاء المخدرات في ملابسهم، وحقائبهم.





وسوف يمثل المعتقلون من قبل مكتب مكافحة المخدرات أمام المحكمة في مومباي غدا الاثنين ، لإتمام الإجراءات القانونية.



وكان من المقرر أن تتجه السفينة السياحية "كورديليا" إلى ولاية جوا الهندية، مساء السبت، وتعود إلى مومباي غدا الاثنين.





المصدر - لبنان 24