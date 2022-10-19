القرصنة تجبر تامر حسني على تأجيل حفله في قطر

الوكيل الإخباري- اضطر الفنان المصري تامر حسني إلى إلغاء حفله في قطر المرتقب إقامته في 21 أكتوبر (تشرين الأول)، ويرجع ذلك إلى تعرض موقع حجز التذاكر للقرصنة، وفق ما أعلنته الشركة المنظمة للحفل.

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وفي بيان نشرته على إنستغرام، طمأنت الشركة بأن حاملي التذاكر لديهم إمكانية الاحتفاظ بها واستخدامها في الموعد الجديد أو استرداد أسعارها بداية من 23 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، فيما لم تحدد موعداً جديداً لإقامة الحفل.

وقدمت الشركة المنظمة في بيان التاجيل شكر لكل الجمهور موضحة:" لكم وللفنان الكبير تامر حسني منا كل الشكر والتقدير".





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