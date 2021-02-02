الثلاثاء 02-02-2021
الوكيل الاخباري
 

القصة الكاملة لصور عمرو دياب وإنجى كيوان بعد شائعات السوشيال ميديا

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الثلاثاء، 02-02-2021 06:23 م

القصة الكاملة لصور عمرو دياب وإنجى كيوان بعد شائعات السوشيال ميديا

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الوكيل الاخباري - تحيط شائعات كثيرة بحياة الهضبة عمرو دياب ، طوال الوقت، والتى تزايدت بشكل خاص خلال الأيام الماضية، والتى كان آخرها ما أثير من تكهنات حول صور الهضبة مع عارضة الأزياء إنجى كيوان ، التى انتشرت عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، واقترنت بقصص وروايات لا أساس لها من الصحة.
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مصدر مقرب من الهضبة عمرو دياب، قال إن الصور التى انتشرت بصحبة عارضة الأزياء انجى كيوان، كانت ضمن أوديشن لإعلان بينها وبين الهضبة، موضحًا أن الأوديشن عبارة عن بطلة تحلم بمقابلة الهضبة والتصوير معه، فى قصة رومانسية ليتحقق حلمها على أرض الواقع، وهو ما تم تجسيده فى مجموعة من الصور انتشرت على السوشيال ميديا.

وأضاف المصدر، إنه فى ظل الانتشار الكبير للصور عبر منصات التواصل الاجتماعى، تفهم الجمهور الأمر بشكل خاطئ، مؤكدًا أن كل الروايات المتداولة منذ أمس وحتى الآن، لا تمت من قريب أو بعيد بالقصة الحقيقية للصور.

وكان الهضبة عمرو دياب، قد تصدر التريند خلال الساعات الماضية بعد انتشار صوره مع المذيعة إنجى كيوان، وهو ما أثار تساؤلات جمهوره حول أسباب هذه الصور، حيث توقع البعض من جمهور عمرو دياب أن تكون الصور ضمن كواليس تصويره أحد كليباته الجديدة، خاصة أنه طرح خلال الفترة الماضية ألبومه "يا أنا يا لا"، ولاقى نجاحا كبيرا.


 




 

 


 

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