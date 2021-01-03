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الأحد، 03-01-2021 01:36 م

القضاء المصري يبرئ رامز جلال

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الوكيل الاخباري - قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، ببراءة الفنان المصري رامز جلال، في دعوى أقامتها الكاتبة هيام كمال، ضده واتهمته فيها بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "محكمة جنح القاهرة الاقتصادية عقدت جلسة الحكم في الدعوى التي أقامتها الكاتبة هيام سليم، تتهم فيها الفنان رامز جلال بالسرقة والاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج المقالب "رامز تحت الأرض" و"رامز تحت الصفر" و"رامز مجنون رسمي"، حيث قضت المحكمة ببراءة رامز جلال.

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