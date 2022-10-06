القضاء يحسم جدل أبناء سمير صبري

الوكيل الإخباري - بعد 5 أشهر من الجدل حول رواية وجود ابن سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا يوم 22 مايو الماضي، وعمليات البحث عنه من قِبل المقربين، بشأن انتقال ممتلكات الراحل له، حسمت محكمة جنوب القاهرة لشؤون الأسرة، الأمر مؤكدة أن الراحل ليس له أي أبناء .



وأنّ الورثة الشرعيين لسمير صبري، 5 من أبناء أعمامه، وهم: رمزي عثمان إبراهيم قدري، وإبراهيم عثمان إبراهيم قدري، ومحمد عبدالمنعم طاهر، وشريف إبراهيم مصطفى كامل، وأيمن إبراهيم مصطفى كامل.



أيمن إبراهيم، أحد ورثة سمير صبري، قال ، أنّ المحامي الخاص بالأسرة، يواصل حاليًا استكمال باقي الإجراءات وحصر الممتلكات، حيث وجدنا لـ سمير، سيارة، بجانب شقتين، وجاري البحث عن ممتلكات أخرى له بين القاهرة والإسكندرية، مسقط رأسه.



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