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الخميس، 31-12-2020 01:58 م

القنصل السوري بمصر يطلب تشريح جثة حاتم علي رغم رفض أسرته

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الوكيل الاخباري - كشفت مصادر، أن الطب الشرعي في مصر تلقى طلبًا من القنصل السوري بالقاهرة، بتنفيذ قرار النيابة العامة بتشريح جثة المخرج السوري حاتم علي ، للوقوف على أسباب الوفاة، وعدم النظر إلى رغبة أسرته في عدم تشريح الجثمان.

يذكر، أن النيابة العامة، قررت تشريح جثمان المخرج السوري حاتم علي، والذي عثر على جثته بأحد فنادق منطقة الزمالك في مصر، ولكن أسرته طلبت من المشرحة عدم التشريح انتظارا لحصولهم على موافقة من النائب العام، بعدم التشريح.

وفي السياق، نعت الفنانة أروي جودة المخرج السوري حاتم علي الذي رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 58 عامًا، بعد إصابته بنوبة قلبية حادة.

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وكتبت أروى جودة عبر "انستغرام": "رحل عن عالمنا العظيم حاتم علي... المخرج والممثل والمؤلف والمنتج والإنسان العبقري الخلوق الراقي الذي تشرفت بالعمل معه حتى أصبح بمثابة أستاذي وأخي وصديقي الوفي. إنا لله وإنا إليه راجعون. العين تبكي والقلب يدمع ولا نقول إلا ما يرضي الله. ربنا يصبر أهلك وأحبابك على فراقك المفجع... هتوحشنا كلنا يا أستاذنا #استاذ #حاتم_علي".

وكشف الفنان السورى جمال سليمان، عن تفاصيل وفاة المخرج السورى حاتم على، قائلًا "فى صباح يوم الثلاثاء كان فى الفندق، وشعر بإرهاق وبعدما أتى الطبيب كان المخرج انتقل إلى الرفيق الأعلى.. الوفاة أتت بشكل طبيعي".

 

وأكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خبر وفاة المخرج السوري المقيم في مصر حاتم علي عن عمر ناهز 58 عاما.

 

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