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الأربعاء، 04-05-2022 11:54 ص

الكبير أحمد مكي يحذر رواد المهرجانات

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الوكيل الإخباري - في دعابة كوميدية، حذر الفنان أحمد مكي خلال حفل مهرجان المزاريطة خلال الحلقات الأخيرة من مسلسل "الكبير أوي 6" من عدم استكمال الفيلم، خاصة أن رواد المهرجان يتركون الفيلم ليذهبوا إلى البوفيه. 

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وقال مكي معلقاً: احنا عندنا كاميرات في كل حته.. اللى مش هيتفرج على الفيلم لآخره مش هياكل ولا باتيه واحدة، وذلك إسقاطاً على رواد المهرجانات بطريقة كوميدية. 


و مسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.

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