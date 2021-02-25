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الخميس، 25-02-2021 01:21 م

الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

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الوكيل الاخباري - كشف الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية المصرية، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان المصري يوسف شعبان.

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نفى فهمي الأخبار المتداولة حول تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان بعد إصابته بفيروس كورونا، حسبما صرح في مداخلة لبرنامج "القاهرة اليوم".


وأوضح فهمي أن حالة يوسف شعبان مستقرة وهو حاليا داخل أحد مستشفيات العزل، ولا صحة للشائعات التي تتردد حول تدهور حالته الصحية، فهو بصحة جيدة وفترة وتمر بسلام.

 

وتضاربت الأنباء، خلال الأيام الماضية، حول تدهور الحالة الصحية للفنان المصري، يوسف شعبان، بعد تأكيد إصابته بفيروس "كورونا".


سبوتنيك

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