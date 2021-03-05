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الجمعة، 05-03-2021 03:02 م

الكشف عن آخر طلب لوالدة رضوى الشربيني قبل وفاتها

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الوكيل الاخباري - في أول تعليق من الإعلامية المصرية رضوى الشربيني على وفاة والدتها متأثرة بكوفيد 19، يوم الأربعاء، كتبت عبر حسابها في إنستغرام: "اللهم إنها الليلة الأولى لأمي في قبرها، اللهم اغفر لها وارحمها".
وتابعت "يارب هون عليها ليلتها وآنس وحشتها ووسع مدخلها".

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وكانت والدة الشربيني، قد طلبت رؤية ابنتها، خاصة بعد تدهور حالتها الصحية ووضعها داخل العناية المركزة، وأبلغ الطبيب المعالج رضوى بطلبها، وفق ما نقلته صحيفة "اليوم السابع".


وشيعت ظهر الأربعاء، جنازة والدة الإعلامية المصرية، والتي رحلت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.


وأصيبت الأسرة بأكملها بالفيروس المستجد قبل أسبوعين، إلا أن الأم تعرضت لمضاعفات الفيروس وتم نقلها إلى الرعاية المركزة بالمستشفى، ووضعت على جهاز التنفس الاصطناعي، قبل أن تتوفى في النهاية بالفيروس.

 

وانهارت رضوى أثناء تشييع الجثمان، ولم تتمالك دموعها، وكانت ترغب في ركوب نفس السيارة التي تنقل الجثمان، لكن أقاربها رفضوا تلبية طلبها، وأقنعوها بالتوجه معهم بالسيارة خلف الجثمان، وظلوا معها حتى انتهاء عملية الدفن.


يذكر أن الإعلامية المصرية أكدت منذ أيام، أن حالة والدتها الصحية حرجة، موضحة أن الأطباء المعالجين لها بذلوا مجهودا كبيرا في التعامل مع حالتها، مغردة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "أمي بين ايد ربنا دلوقتى.. والأطباء عملوا اللي عليهم.. لكن أنا عندي يقين أنه رحمة ربنا واسعة والدعاء بيغير القدر.. ادعوا لها أرجوكم".

 

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