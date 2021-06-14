الكشف عن آخر مستجدات الحالة الصحية لمحمد منير

الوكيل الإخباري _ تلقى الكينج محمد منير، الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ويعاني من أعراض خفيفة ناتجه عن تلقيه اللقاح.





وكان من المفترض أن يتم تكريم محمد منير، الجمعة الماضية في الدورة الـ 69 من المهرجان ولكنه أعتذر عن الحضور، وتسلمت الجائزة بدلاً من الفنانة هالة صدقي.

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وكشف منير عن سبب تغيبه عن الحضور، حيث قال إنه بصحة جيدة، ولا يعاني من أي أزمات صحية، وإنما جاء تغيبه بسبب تزامن موعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، مع موعد الحفل، وهو السبب الوحيد الذي منعه من الحضور وتسلم تكريمه.



المصدر : الامارات نيوز