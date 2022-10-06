الكشف عن أسباب إلغاء حفل محمد رمضان في سوريا

الوكيل الإخباري - كشفت معلومات أن قرار أمني من الجهات المختصة السورية سبق قرار نقابة الفنانين في سوريا يقضي بمنع الفنان المصري محمد رمضان من الغناء في العاصمة دمشق بعد أن ظهر مع أشخاص إسرائليين في وسائل الاعلام.





اضافة اعلان

والموضوع الامني اتى بعد إعلان محمد رمضان عن حفله في سوريا و ضجت بعدها مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات الاعتراض على الامسية الفنية التي كان سيتقاضى مقابلها مبلغاً مالياً كبيراً في ظل الازمات الاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوري نتيجة العقوبات الدولية .

الفن

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

