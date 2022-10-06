الخميس 06-10-2022
الوكيل الاخباري

تشكيلات أكاديمية وإدارية في اليرموك-أسماء

مصدر أمني ينفي انهيار منزل في الزرقاء

الأردنيون نفذوا 758 ألف حوالة خلال أيلول الماضي

3 دنانير سعر كيلو الرمان .. و سوق الخضار: في بداية موسمه

الجميع يبحث عن القيمة المضافة.. تعديلات الضمان توسّع أكبر أم "ترقيع" لمشاكل متراكمة ؟

الكرملين: قرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط يهدف إلى استقرار السوق

التنمية: الأدوية المضبوطة في أحد مراكز ذوي الإعاقة هي للعلاج الطبي

الأردن وعُمان يتفقان على خريطة عمل واضحة

البنك المركزي يطلق نتائج مسح الاستثمار الأجنبي

نقل نتنياهو إلى المستشفى إثر وعكة صحية

الخميس، 06-10-2022 02:00 م

الكشف عن أسباب إلغاء حفل محمد رمضان في سوريا

image (3)


الوكيل الإخباري - كشفت معلومات أن قرار أمني من الجهات المختصة السورية سبق قرار نقابة الفنانين في سوريا يقضي بمنع الفنان المصري محمد رمضان من الغناء في العاصمة دمشق بعد أن ظهر مع أشخاص إسرائليين في وسائل الاعلام.

اضافة اعلان

والموضوع الامني اتى بعد إعلان محمد رمضان عن حفله في سوريا و ضجت بعدها مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات الاعتراض على الامسية الفنية التي كان سيتقاضى مقابلها مبلغاً مالياً كبيراً في ظل الازمات الاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوري نتيجة العقوبات الدولية .

 

 

الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9orao5br-1661899011

موعد عرض مسلسل صالون زهرة الموسم الثاني - صورة

404575_0

'فضل ونعمة' يتصدر الإيرادات في أول أيام عرضه بالسينمات

4640786_1604148175

نادين نجيم ترد بكلمات قاسية على سيرين عبد النور -صورة

573

أول فيلم ل ويل سميث بعنوان Emancipation بعد أزمة الأوسكار -فيديو

20221061154179169I

القضاء يحسم جدل أبناء سمير صبري

b6a0a0fd-4520-4ea2-8bd2-53ee984da7d7

نادية الجندي تعود بعمل جديد عام 2023

أخبار متعلقة
170832

رسميا.. إلغاء حفل محمد رمضان في الإسكندرية

115522

بعد سوريا .. قطر تنفي اقامة حفل لمحمد رمضان على أرضها

11111111

ما الدور الذي يجسده الفنان محمد رمضان ونيللي كريم في فيلم " ع الزيرو " ؟

11111111

محمد رمضان يعلن عن حفل في سوريا قريباً ونقابة الفن تنفي

image

محمد رمضان يرد على حملة ضده في الاسكندرية بمقطع فيديو

1548251_0

دوشة لمحمد رمضان تتخطى المليونين مشاهدة