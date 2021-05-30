الأحد 30-05-2021
الوكيل الاخباري

هيئة تنشيط السياحة : قرار مرتقب حول اعفاء الفنادق من الرسوم للعام الحالي

اتّحاد الكتّاب يحتفي بعيد الاستقلال

بايدن يعد بألا يدع موسكو "تنتهك" حقوق الإنسان

مستشفى الجامعة الأردنية يطلق دليل المراجع والزائر الإلكتروني

مصر: استمرار فتح معبر رفح استثنائيا لاستقبال الجرحى وإدخال المساعدات

جامعة مؤتة: ورشة تدريبية في بطولة السومو روبوت الوطنية

الضمان يعلن عن اعفاءات وتسهيلات وتقسيط مبالغ مالية

شرطي من الاحتلال الاسرائيلي يدهس طفلا مقدسيا

البلقاء: جلسة حوارية بمناسبة يوم الاستقلال ومئوية الدولة

الملك: ضرورة التواصل مع المواطنين والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم

الأحد، 30-05-2021 10:30 م

الكشف عن اسرار مثيرة عن حياة الفنان حسن حسني

hsn_hsny_


الوكيل الإخباري - كشف هشام، نجل الفنان المصري الراحل، حسن حسني، أمس السبت، عن أسرار جديدة من حياة والده، بمناسبة الذكرى الأولى على رحيله.

وأكد نجل حسن حسني في تصريحات أنه وأسرته فوجئوا بتدهور حالته الصحية قبل وفاته، مؤكدا أنه كان كلما كان يجري فحصاً طبياً كان الأطباء يخبرونه: "قلبك قلب حصان".

اضافة اعلان
 

وقال هشام حسن حسني: "لقد تمت مباغتتنا و"اتدربكنا" عند وفاة والدي، إذ كنا احتفلنا للتو بالعيد معه، ثم شعر بالتعب، ونقلناه إلى المستشفى، ليفاجئنا الأطباء أنه مصاب بجلطة في القلب".

وتابع: "بعدها أجرى والدي قسطرة ودخل في غيبوبة لما يقرب من 4 ساعات، ثم توفاه الله".

وأفصح نجل حسن حسني أنه لم تكن لديه وصايا بالمعنى المعروف لأبنائه عند وفاته لكون أن رحيله جاء مفاجئا، ولكنه كان دائما ينصحهم "بالتواضع مع الناس والتراحم، وأن الإنسان سيرة، ويجب أن نحافظ على اسمنا من خلال أفعالنا الطيبة"، بحسب قوله.

 

وأكد نجل حسن حسني أن أصعب الأحزان التي مرت على والده في حياته هي عندما توفيت ابنته في عام 2013.

 

وتوفي الفنان المصري حسن حسني إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 88 عاما.

 

المصدر-لبنان 24 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
interview-with-nancy-ajram-emirates-woman-3

في زمن قياسي .. أغنية نانسي عجرم الجديدة تتخطى المليون

yasmine-sabri

ياسمين صبري تلفت الانتباه بما ارتدته على متن اليخت -صورة

2201919203141136391303

وفاة ممثل أمريكي شهير عن عمر يناهز 90 عاما - صورة

main_image5d13b0258cc7a

دانييلا رحمة تثير ضجة عبر مواقع التواصل من صحراء دبي

انستقرام-1

الكشف عن الحسابات الأكثر متابعة على الإنستغرام .. المشاهير يسيطرون

karess-bashar

كاريس بشار تتحدث لأول مرة عن تجربتها بالزواج

أخبار متعلقة
images

الموت يفجع الفنان المصري حجاج عبدالعظيم بشقيقته

10568361-262915880

بعد يومين من وفاة والدتها.. انهيار الفنانة نانسي صلاح في جنازة شقيقتها

5509861-1537038482

الموت يُفجع الفنان السوري قصي خولي

79d7ae49c9a6d2d0cb8b8724d1370b52

فيديو : فنانة مصرية تفقد والدتها ومربيتها بعد 27 عاما من البحث

image

إستمع الى الرسالة الصوتية الأخيرة للفنان الراحل سمير غانم يتنبأ فيها بموته

E1gmVZsWUAEqoh6-1140x700

حريق ضخم يلتهم مقهى فنان سعودي شهير ووفاة شخصين.. شاهد