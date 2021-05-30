الكشف عن اسرار مثيرة عن حياة الفنان حسن حسني

الوكيل الإخباري - كشف هشام، نجل الفنان المصري الراحل، حسن حسني، أمس السبت، عن أسرار جديدة من حياة والده، بمناسبة الذكرى الأولى على رحيله.



وأكد نجل حسن حسني في تصريحات أنه وأسرته فوجئوا بتدهور حالته الصحية قبل وفاته، مؤكدا أنه كان كلما كان يجري فحصاً طبياً كان الأطباء يخبرونه: "قلبك قلب حصان".

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وقال هشام حسن حسني: "لقد تمت مباغتتنا و"اتدربكنا" عند وفاة والدي، إذ كنا احتفلنا للتو بالعيد معه، ثم شعر بالتعب، ونقلناه إلى المستشفى، ليفاجئنا الأطباء أنه مصاب بجلطة في القلب".



وتابع: "بعدها أجرى والدي قسطرة ودخل في غيبوبة لما يقرب من 4 ساعات، ثم توفاه الله".



وأفصح نجل حسن حسني أنه لم تكن لديه وصايا بالمعنى المعروف لأبنائه عند وفاته لكون أن رحيله جاء مفاجئا، ولكنه كان دائما ينصحهم "بالتواضع مع الناس والتراحم، وأن الإنسان سيرة، ويجب أن نحافظ على اسمنا من خلال أفعالنا الطيبة"، بحسب قوله.

وأكد نجل حسن حسني أن أصعب الأحزان التي مرت على والده في حياته هي عندما توفيت ابنته في عام 2013.

وتوفي الفنان المصري حسن حسني إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 88 عاما.

المصدر-لبنان 24