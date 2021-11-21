الأحد 21-11-2021
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الأحد، 21-11-2021 11:59 ص

الكشف عن الإعلان الدعائي لـ قواعد الطلاق الـ 45 - صورة

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الوكيل الإخباري - طُرحت صورة الإعلان الدعائي لمسلسل "قواعد الطلاق الـ 45"، الذي من المقرر ان يعرض اليوم 21 تشرين الثاني على إحدى المنصات الإلكترونية، ويوم 22 من الشهر نفسه على احدى الشاشات الفضائية.

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الجدير ذكره ان المسلسل يضم عدد كبير من الممثلين، ابرزهم إنجي المقدم، هيدي كرم، سالي شاهين، عمر الشناوي، إنجي أبو زيد، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، يتألف من 45 حلقة، اما الإخراج فقد تولاه مصطفى أبو سيف.

 

وأحداث مسلسل "قواعد الطلاق الـ 45"، مأخوذة عن "Girlfriends' Guide to Divorce".

 


 

المصدر - الفن 

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