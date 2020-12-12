الكشف عن تطورات الحالة الصحية لـ مصطفى الخاني

الوكيل الإخباري_ شارك المسؤول عن صفحة الفيسبوك لـ الفنان السوري مصطفى الخاني رسالة شكر لكل من اطمأن على حالته الصحية بعد اصابته بفيروس كورونا، مطمئنا الجمهور على حالته بعد اصابته بفيروس كورونا .

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اذ كتب على الصفحة: "شكرا الى كل من أرسل رسالة أو اتصل أو حاول الاطمئنان على صحة الاستاذ مصطفى، الحمد الله هو الآن أفضل، وضعه مستقر وفي تحسن إنشاء الله، شكر خاص و كبير للأساتذة الصحفيين والإعلاميين على حرصهم و اهتمامهم ونعتذر من كل شخص لم يكن هناك إمكانية للرد عليه بسبب الظرف الطارئ، إنشاء الله سيتواصل معكم جميعا الاستاذ مصطفى كعادته حين يكون ذلك ممكنا، شكراً لتفهمكم ومحبتكم ... ودعواتكم ، ( آدمن الصفحة مؤيد)".



المصدر : الفن



