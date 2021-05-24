الكشف عن تطورات حالة دلال عبد العزيز الصحية

الوكيل الاخباري - تحدّث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON... فقال: "والله يا فندم المعلومات اللي عندي إن الحالة لسه مرجعتش طبيعي، لسة حالة حرجة وندعو لها بالشفاء، والأستاذ سمير الله يرحمه بالرحمة والمغفرة إن شاء الله".



كذلك كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا في مصر، تطورات حالة دلال الصحية، مؤكداً سلبية المسحة الجديدة، وأنها تعافت من الفيروس، لكنها تخضع لجلسات أوكسجين "التنفس غير النافذ".



وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الحكاية" أنها لا تزال تعاني من مضاعفات الفيروس، حيث تعاني التهاباً في الرئة، مشدداً على أنه سيطمئن الجمهور على وضع النجمة المصرية الصحي خلال الفترة المقبلة.



وأضاف أن دلال عبد العزيز ستُعاني لبعض الوقت من آثار الإصابة بفيروس كورونا، متمنياً الشفاء العاجل لها.

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