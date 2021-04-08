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الخميس، 08-04-2021 11:42 ص

الكشف عن تفاصيل زواج الفنانة أصالة من برلماني مصري يصغرها بـ15 عاماً

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الوكيل الاخباري - كشفت وسائل إعلام مصرية بعض جوانب ما تردد عن زواج الفنانة السورية أصالة نصري من نائب في مجلس الشعب المصري، يصغرها بـ15 عاماً.

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وقال مصدر لموقع "فيتو" المصري إنّ "الزواج لم يتم بالفعل، لكن الثنائي اتفقا بالفعل على جميع الأمور الخاصة بالزواج، والذي من المقرر أن يتم خلال الأيام المقبلة".

وأضاف المصدر أن قصة الارتباط بدأت فى أحد الحفلات الخاصة التي جمعتهما بحضور الأصدقاء المقربين لهما، والذي تواصل كل منهم بالآخر.


وأشار إلى أن قصة الخاتم الذي ترتديه أصالة وتم تداول صوره بشكل كبير مؤخرًا هو خاتم الزوجية.


يُذكر أنّ أصالة تزوجت مرتين، الأولى كانت من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998 إلا أنهما انفصلا في عام 2005، والثانية في عام 2006 من المخرج والمنتج طارق العريان الذي أنجبت منه التوأم آدم وعلي في عام 2011، وفي 6 كانون الثاني (يناير) من عام 2020 أعلنت طلاقهما.

 

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