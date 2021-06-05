السبت 05-06-2021
الوكيل الاخباري

روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا فوق الـ9 آلاف مجددا والوفيات تلامس الـ400

تقرير الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية

غرد للأردن الذي تتمناه .. لوطن مثالي

' الخارجية ' تعلق على الإفراج عن أردني من سجون الاحتلال

مأدبا: تحويل 7 محطات مياه للقضاء

مصرف لبنان يلزم البنوك بصرف 400 دولار للعملاء شهريًا

روسيا تدعم سلاح البحرية في جيشها بسفن جديدة متعددة الاستخدامات

حادثتان أثارت الرأي العام في المملكة الأسبوع الماضي

بعد 20 عاما ونصف .. سلطات الاحتلال تفرج غدا عن أقدم الأسرى الأردنيين

لأول مرة في المملكة .. 207 آلاف متقدم لاختبار الثانوية العامة

السبت، 05-06-2021 11:17 ص

الكشف عن تفاصيل مسلسل الهيبة بجزئه الخامس

الهيبة


الوكيل الإخباري -  نشر النجم تيم حسن الصورة الأولى وهو يتابع تصوير مسلسل الهيبة في الجزء والخامس والأخير بحسب ما أعلنت شركة صادق الصباح، على أن يكون جاهزاً بداية الخريف المقبل على منصة شاهد وبعض الشاشات التلفزيونية ومنها الشاشة اللبنانية أم تي في.

اضافة اعلان
 

في هذا الاطار، كشف موقع "نواعم" أن كتاب الجزء الخامس اختاروا نهاية من دور الفنان أوس مخللاتي في الجزء الأخير، وذلك بعدما أعلنت شركة الصباح عن غياب صخر عن هذا الجزء بسبب خلافات بين الطرفين بداية السنة الحالية، تزامنت مع رحيل المخرج حاتم علي وما صدر عن اوس من تصريحات ومواقف اعتبرتها الشركة اساءة وقررت فسخ التعاقد مع مخللاتي.

 

وقد نشر على موقع انستغرام صورة تمثل قبر صخر شيخ الجبل ليكون مبرراً لعدم وجوده في الجزء الاخير، فيما لا تجزم معلومات عن قصة الحب التي ستبنى بين جيل والممثلة ايميه صياح التي دخلت على الخط العاطفي للمسلسل بطريقة حاول الكتاب ان يجدوا لها مبرراً.

 

المواجهة الأخيرة ستكون بين تيم حسن وزميله عبد المنعم عمايري كما أصبح معروفاً، لتُختتم السلسلة بنهاية تحاول الشركة والكتاب أن تكون مقنعة للمشاهد العربي.

 

المصدر - لبنان 24 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_7_18_2_6_59_689

ياسمين رئيس تكشف تفاصيل عملها الجديد

artworks-ntmHWUmgdQCn3HUR-VEzuyA-t500x500

نوال الزغبي تحقق أمنية ملحن فلسطيني

2020_4_10_16_13_45_388

نانسي عجرم توجه رسالة شكر لكل من قدّم لها العزاء بمصابها

12932996_1187737157905034_6331184368458221303_n-630x376

بعد تعرضه لحادث مروع .. ريما نجيم تكشف مصير ابنها

2018_12_23_14_43_30_451

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

1230696477

لهذا السبب .. ليدي غاغا تؤجل جولتها الموسيقية

أخبار متعلقة
298383_0

نجمة Arabs Got Talent تثير عواطف متابعيها بكلمات مؤثرة حول أولادها-فيديو

1458372

بطل مسلسل الهيبة مخللاتي يغير اللوك ويبدو أصغر بكثير - صورة

awes

أويس مخللاتي يسخر من الهيبة بهذه الطريقة

_110639687_59350547_2370461506310093_4921232609326923776_n

بالصورة .. والدة سعد لمجرد تثير ضجة عبر مواقع التواصل

unnamed

ممثلة لبنانية تكشف تفاصيل مؤلمة .. طعن في الظهر وقلب مكسور - صورة

3820150_1608130617

تيم حسن يثير الجدل بصورة جديدة من كواليس 'الهيبة'.. شاهد