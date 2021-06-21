الكشف عن تفاصيل مسلسل 'الهيبة 5'

الوكيل الإخباري - انطلق قبل تصوير الموسم الخامس من سلسلة "الهيبة" للممثل السوري تيم حسن استعداداً لعرضها خلال الفترة القادمة، ويُعد الموسم الخامس هو نهاية عرض أحداث "الهيبة" بعد نجاح دام عدة سنوات متتالية.



إليكم بعض أسرار وكواليس تصوير الموسم الجديد من "الهيبة" .



حزن منى واصف

سافرت منى واصف قبل أيام إلى لبنان استعداداً لتصوير أولى مشاهدها ضمن أحداث الموسم الخامس والأخير من "الهيبة"، داخل منزل شيخ الجبل (تيم حسن) الذي يُعد العامل المشترك في أجزاء المسلسل الخمسة.



وبدا على منى واصف الحزن لقرب انتهاء علاقتها بالهيبة، حيث جمعهم العمل سنوات من الذكريات، وكانت ترى كافة أفراده أهلاً وعائلة طيلة مواسم التصوير.



علاقة قوية



وعن تطورات شخصية ناهد عمران "أم جبل" ضمن أحداث الموسم الخامس، أكد مصدر لـ "نواعم" أن شخصيتها ستشهد تطورات قوية ضمن الأحداث ستفاجىء الجمهور ولكن بعيداً عن علاقتها بابنها "جبل"، فستظل علاقتهما قوية رغم كل الظروف التي ستمر بها ضمن أحداث الموسم الجديد.



عدو قوي

على صعيد آخر، عُلم أن عبد المنعم العمايري الذي انضم إلى أبطال الموسم الخامس من مسلسل "الهيبة" سيجسد شخصية الخصم القوي لشيخ الجبل ضمن الأحداث.



أما إيميه صياح التي ستكون البطلة الخامسة لبطلات الهيبة، فتشهد الأحداث قصة حب قوية بينها وبين تيم حسن ولكن تنتهي بمفاجآة صادمة للجمهور.

اضافة اعلان

وقد حرص تيم وفريق عمل المسلسل على كافة الإجراءات الخاصة بمنع انتشار عدوى فيروس كورونا منذ بداية التصوير، حيث تحرص الجهة المنتجة على توفير كافة الاحتياطات الخاصة للحفاظ على نجوم المسلسل.



المصدر - لبنان 24