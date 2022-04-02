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السبت، 02-04-2022 01:59 م

الكشف عن حقيقة طلاق الفنانة ياسمين صبري

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الوكيل الإخباري-لا شك أن كثيرين يعتبرون أننا نعيش في مرحلة الكذب بإمتياز، خصوصاً في السنوات الاخيرة، لكن هناك نوعية من الكذب الابيض، تُحدث جدلاً وتكون خفيفة الظل وتظهر في الاول من شهر نيسان، حيث تبدو هذه الكذبة نوعاً من تقليد عفوي، يستخدمه البعض للتسلية ليس الا.

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وقال موقع "الفن" انه اراد ان لا يغيب عن هذه المناسبة، وأن ننشر عدداً من الاخبار التي يصب مضمونها في خانة كذبة الأول من نيسان، منها زواج الفنان وائل كفوري من وصيفة ملكة جمال لبنان، وعودة الفنانة مايا دياب الى طليقها رجل الاعمال عباس ناصر، وتعرض الفنان المصري محمد رمضان لحادث سير سبب له غيبوبة خطيرة، ودخول الممثلة المصرية منة فضالي في علاقة حب مع الفنان اللبناني سعد رمضان، وطلاق الممثلة المصرية ياسمين صبري من رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة .

 

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