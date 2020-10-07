الكشف عن سبب غياب عادل كرم عن بعض اعلانات الهيبة الرد

الوكيل الإخباري _ اثار غياب الفنان اللبناني عادل كرم عن بعض صور الاعلانات الخاصة بمسلسل "الهيبة الرد" جدلا وتساؤلات عديدة من المتابعين .

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حيث اشار مصدر مقرب من كرم الى ان هناك عدد كبير من الصور التي تخص كل ممثل او كل ممثلين معا، وهناك عشرات الصور التي تخص عدد من الممثلين بالعمل، وعادل هو من ابطال المسلسل الاساسيين وسيجسد شخصية "نمر".



يذكر ان عادل كرم كان قد اعلن عبر صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن الإعلان الترويجي الخاص بشخصيته التي يلعبها في الجزء الرابع من مسلسل الهيبة الرد.



المصدر : الفن

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