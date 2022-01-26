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الأربعاء، 26-01-2022 11:54 ص

الكشف عن سبب وفاة الممثل أيبيرك بيكجان

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الوكيل الإخباري - بعد مسيرة من الأعمال الفنية التركية، غيب الموت الممثل أيبيرك بيكجان، بعد معاناة مع المرض، ويبحث الجمهور عن سبب وفاة الممثل أيبيرك بيكجان، الذي رحل أمس، وتأثر لغيابه عدد كبير من الفنانين.

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سبب وفاة الممثل أيبيرك بيكجان

 

 أصيب الممثل أيبيرك بيكجان بسرطان في الرئة، وهو المرض الذي أصيب به خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وجرى نقله إلى المستشفى، ومكث بضع ساعات فقط في العناية المركزة، ولم ينجح الأطباء في السيطرة على حالته الصحية بأي شكل بعد محاولات عديدة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وفقاً لموقع «pi news».


معلومات عن الممثل أيبيرك بيكجان


- من مواليد مدينة مرسين، وولد في 22 مايو عام 1970.
- عاش طفولته وشبابه في مدينة مرسين.
- تركي الجنسية، ويعتنق الإسلام.
- دخل جامعة مرسين كلية الفنون الجميلة قسم المسرح.
- حصل على ماجستير في الآداب وتخرج في قسم المسرح.
- نجح الممثل أيبيرك بيكجان في الدخول إلى عالم الدراما التركية لأول مرة في عام 1995، بعد محاولات وتجارب عديدة، وذلك عندما شارك في مسلسل «تاكسي الورد».


أهم أعمال الممثل أيبيرك بيكجان

 

من أشهر أعماله مسلسل أرطغرل، وقدم أيبيرك بيكجان دور الطبيب الخاص بقبيلة «كايي»، ونال إعجاب الكثير من المشاهدين في هذا العمل.


- قدم العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، وحاز على عدد من الجوائز منها جائزة أفضل ممثل مساعد في وره في «الحب والثورة» من مهرجان أنقرة السينمائي الدولي، وجائزة أفضل ممثل من مهرجان اسطنبول السينمائي الدولي، وجائزة أفضل ممثل من جمعية نقاد السينما.

 

 




 

 


 

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