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السبت، 25-09-2021 09:41 ص

الكشف عن سبب وفاة الممثل الأمريكي مايكل ويليامز

ممثل


الوكيل الإخباري - كشف الطبيب الشرعي في مدينة نيويورك عن سبب وفاة الممثل الأمريكي مايكل ويليامز الذي وافته المنية في السادس من الشهر الجاري.

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وأوضح الطبيب، أمس، أن الممثل المحبوب، البالغ من العمر 54 عاماً، لقي حتفه بجرعة مخدرات تحتوي على خليط من الفنتانيل والهيروين والكوكايين.


وعُثر على ممثل مسلسل «ذا واير»، الذي كان يعاني الإدمان وينحدر من حي فلاتبوش بمنطقة بروكلين في مدينة نيويورك، ميتاً بمنزله في ويليامزبرغ.
ووصف الطبيب الشرعي وفاة ويليامز بأنها «كانت حادثاً عرضياً».


وكانت السلطات تشتبه في أن ويليامز توفي بجرعة زائدة، وذلك عندما وجدت الشرطة مظروفاً يحتوي على مخدرات داخل شقته.


يُذكر أن ويليامز كان قد تحدَّث على مدى عدة أعوام علناً عن كفاحه ضد إدمان المخدرات قبل دخوله إلى عالم التمثيل.

 

البيان


 




 

 


 

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