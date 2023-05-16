الكشف عن سبب وفاة "شيخ الكار" المخرج هشام شربتجي

الوكيل الإخباري- توفي المخرج السوري هشام شربتجي، عن عمر 75 عاماً بعد صراع مع المرص، إثر إصابته قبل أكثر من عامين بجلطة دماغية.

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ورغم إعلان ابنته المخرجة رشا شربتجي خلال الفترة الماضية، تحسن حالته ولكن يبدو أنه بقي يعاني من أعراض الجلطة، حيث أعلن اليوم عن وفاته.



وفور انتشار الخبر الحزين، سارع النجوم لنعيه والتعبير عن حزنهم الكبير لفقدانه، ومن بينهم النجمة شكران مرتجى التي نشرت صورة عفوية تجمعها بالراحل وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "أستاذي صانع الفرح.. نساج الحكايات الماهر يا من صنعت للكثيرين ذكريات وللجميع أنت في الذاكرة أنا اليوم أفقد أحد أفراد عائلتي والله والله والله".



وأضافت: "ذهبت يا أستاذ أيامنا الحلوة.. كان الأستاذ يحب إقتناء الساعات والآن توقف الزمن يا حبيبي أرقد بسلام. إنا لله وإنا إليه راجعون".