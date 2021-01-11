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الإثنين، 11-01-2021 11:33 ص

الكشف عن صور نادرة للفنانة فيروز منذ 50 عاما.. شاهد

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الوكيل الاخباري - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، صورا نادرة للفنانة اللبنانية فيروز، تم الكشف عنها بعد أن ظلت حبيسة لمدة 50 عاما منذ التقاطها في سبعينيات القرن الماضي.

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شارك الإعلامي اللبناني، ريكاردو كرم، الصور بالأبيض والأسود عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والتي توثق إحدى جولات فيروز الغنائية في الولايات المتحدة عام 1971.


وعلق كرم على الصورة: "فيروز في صور نادرة بدأت بالانتشار البارحة، وتعود للعام 1971، خلال رحلتها التاريخية إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث انحنت لها الرؤوس وسالت الأقلام تكتب عن أيقونة الشعراء الآتية من لبنان الصغير... حينها لا فضائيات ولا منصات افتراضية... فيروز صدحت وأغنيتها عانقت العالي".

 

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أصدرت الخميس الماضي بيانا نفت فيه خبرا متداولا على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصابة فيروز بفيروس كورونا المستجد.

وقالت: "تتداول مجموعات واتساب خبراً كاذبا منسوبا إلى الوكالة الوطنية للإعلام، يزعم مروجوه أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن تحدث عن إصابة السيدة فيروز بفيروس كورونا، وأن ريما الرحباني أفادت بأن السيدة فيروز بخير ولديها فقط العوارض العادية، وقد باشرت إجراءات الحجر المنزلي".

وأضافت الوكالة أن "هذا الخبر عار من الصحة تماما ولا علاقة للوكالة الوطنية به، وهي لم تقارب الموضوع لا من قريب ولا من بعيد لذلك اقتضى التوضيح".

 

سبوتنيك

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