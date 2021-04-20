الكشف عن كواليس مشهد الفيضان في مسلسل موسى!.. فيديو

الوكيل الاخباري - كشف المخرج محمد سلامة كواليس مشهد الفيضان الذي تعرّضت له قرية مصاغة خلال أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "موسى"، وهو المشهد الذي أشاد به الجمهور، وكان له التأثير الأكبر في أحداث المسلسل اللاحقة.

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وعبر حسابه على "فيسبوك"، كشف محمد سلامة تفاصيل المشهد العبقري ونجومه خلف الكاميرات ممن ساهموا في أن تظهر الصورة بهذا الشكل المبهر، فكتب: "الصراحة في نجوم كتير ورا الفيضان ده وتنفيذه من حقهم الناس تعرفهم ويتصقف لهم اشتغلوا في ظروف صعبة جدا علشان ينفذوا المشهد ده".



وأضاف: "المشهد ده اتصور في الشتاء في درجة حرارة 5 السادة العاملين وراء الكاميرا والممثلين الثانويين الحقيقة كل الناس عملت مجهود جبار، المشهد ده بيتم تحضيره من شهر 9 مش عارف اتكلم عن تعب الديكور اللي بنوا جزء من القرية ولا رجاله الاكسسوار اللي مطلعوش من الماية ولا مساعيد المخرج اللي من اول يوم في الماية من بداية اليوم لنهايته ولا ميخا ورجاله التصوير ولا رجاله الاضاءة ولا الملابس ولا الانتاج اللي اتبهدل... ولا عصام الوريث ورجلته اللي مطشعبطين في الهوا بالخراطيم والباقي في الماء مع المواتير والناس وله محمد رمضان وتارا عماد اكتر اتنين كانوا في الماية في درجه حراره صعبه".

ووجّه سلامة الشكر الى كل من ساهم في نجاح هذا المشهد قائلاً: "شكراً علي علام على كل حاجة.. شكراً مصطفى الغزولي على التعب والمجهود شكراً ناصر عبد الرحمن.. شكراً استاذ حسام شوقي على تصديقك فيا .. شكراً تامر مرسي على كل الدعم.. خايف أكون نسيت حد "أنا فخور بالشغل معكم واحد واحد".



مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، سيد رجب، عبير صبري، رياض الخولي، هبة مجدي، عارفة عبدالرسول، تارا عماد، صبري فواز، حمدي الوزير، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة "سينرجي".





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