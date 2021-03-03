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الأربعاء، 03-03-2021 01:51 م

الكشف عن مصير المشاهد في مسلسل يوسف شعبان الرمضاني بعد وفاته

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الوكيل الاخباري - كشفت وسائل إعلام مصير مسلسل يوسف شعبان الرمضاني "ملوك الجدعنة" بعد وفاته.

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"ملوك الجدعنة" هو آخر عمل فني للفنان الراحل يوسف شعبان، وتقرر عرضه في دراما رمضان 2021.

 

وأكد مصدر داخل الشركة المنتجة للعمل، أن "يوسف شعبان أنهى 80% من مشاهده في المسلسل". موضحا أنه "قام بتصوير غالبية المشاهد في لبنان قبل إصابته بفيروس كورونا ثم وفاته".

وأشار المصدر إلى أن المشاهد المتبقية قليلة للغاية ويمكن الاستغناء عنها.
وأفاد المصدر بأن عمليات التصوير والمونتاج تجري لدور يوسف شعبان حاليا، كي يتم إنهائه بشكل يتوافق مع أحداث العمل، معقبا أنه سيتم تدوين كلمات الشكر والمواساة للفنان يوسف شعبان على تتر المسلسل باعتباره آخر عمل فني له.


وأكد صادق الصباح، منتج مسلسل "ملوك الجدعنة" أن "الفنان يوسف شعبان في بداية التصوير طلب منه تصوير المشاهد المهمة في العمل كلها أولا. مشيرا إلى المشاهد المتبقية بسيطة للغاية يمكن الاستغناء عنها"، وفقا لموقع "الوطن".

 

وتوفي الفنان المصري يوسف شعبان يوم الأحد عن عمر 90 عاما متأثرا بفيروس كورونا.

 

سبوتنيك

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