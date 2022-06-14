الكشف عن مفاجأة مرتقبة في فيلم جديد للفنانة دنيا سمير غانم

الوكيل الإخباري-يترقب الجمهور عرض فيلم تسليم أهالي بطولة دنيا سمير غانم، في السينما بعد طرح البوستر الدعائي للعمل، حيث من المقرر طرحه خلال عيد الأضحى المقبل، ويحمل الفيلم مفاجاة للجمهور إذ تظهر فيه الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز كضيفة شرف والتي صورت مشاهدها قبل وفاتها.

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هو أول عمل فني تقدمه النجمة دنيا سمير غانم بعد وفاة والديها، ويشاركها العمل مجموعة من الفنانين منهم ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي؛ من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.



ويطرح العمل في عيد الأضحى بعد سلسلة كبيرة من التأجيلات، إذ انتهى صناع الفيلم من تصوير مشاهد العمل قبل أكثر من عام، وتم تأجيل طرحه أكثر من مرة بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول حياة زوجين غير مستقرة، ولكن فجأة تنقلب حياة الزوجين رأسًا على عقب.



القاهرة24