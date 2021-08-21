الكشف عن موعد طرح فيلم جيمس بوند الجديد

الوكيل الإخباري - تم تأكيد العرض العالمي الأول لفيلم جيمس بوند No Time To Die يوم 28 أيلول /سبتمبر المقبل في رويال ألبرت هول في لندن، الذي يجسد شخصيته الممثل العالمي دانيال كريغ، وذلك بعد عدد من التأجيلات التي طرأت بسبب فيروس كورونا.

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وبحسب صحيفة الديلي مايل البريطانية كان فيلم No Time To Die هو أول فيلم كبير يقع ضحية الوباء عندما تم تأجيل إصداره في نيسان/ أبريل 2020 حتى تشرين الثاني/ نوفمبر حيث اجتاح فيروس كورونا العالم، وتم تأخيره بعد ذلك عدة مرات بينما ظلت دور السينما في جميع أنحاء العالم مغلقة.



فيلم no time to die من إنتاج وتوزيع شركة "إم جي إم" و"يونيفرسال بيكتشرز" وتقدر كلفة إنتاجه بنحو 200 مليون دولار.

المصدر - الفن