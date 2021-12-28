الكشف عن هوية ابنة الملحن الخليجي المتوفاة في مصر- صورة

الوكيل الإخباري - بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها وفاتها بشكل مفاجئ داخل شقتها في مصر وإخفاء هوية المتوفاة، تصدّر اسم الفنانة أريج، ابنة النجم السعودي الراحل عبد الله محمد "الترند" مواقع التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن هويتها.



وأعلن الإعلامي وحيد جميل الخبر الحزين عبر حسابه في "تويتر"، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله صباح اليوم في القاهرة الفنانة السعودية أريج عبد الله ابنة الملحن الراحل عبد الله محمد. رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته في الفردوس الأعلى من الجنة".

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المصدر - لها