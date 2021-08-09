الكشف عن هوية زوج نجوى كرم.. ستتفاجئون بعمره!

الوكيل الإخباري - كشف الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، عن هوية عريس الفنانة اللبنانية نجوى كرم، وعن موعد الزفاف .

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وقال باسيل في فيديو نشره على يوتيوب، أن زوج نجوى المستقبلي هو رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني. من مواليد 1980 أي يصغرها بـ 15 عام تقريباً.



وأضاف باسيل أن موعد الزفاف سوف يكون خلال شهر أيلول المقبل.

وبحسب موقع “لبنان 24″، أكد باسيل أن نجوى كرم لن تنتقل للعيش في الإمارات، مضيفاً: لا تريد ترك لبنان، بل ونقلت خطيبها معها إلى لبنان.



وتابع: عمر الدهماني تزوج وانفصل مرتين، ولديه ولدين وتعرف إلى نجوى كرم عام 2017. وعاشا قصة حب جميلة لمدة 4 سنوات قبل أن يتخذا قرار الارتباط رسمياً.

وعمر الدهماني، هو رجل أعمال إماراتي ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عمر سالم الدهماني الإماراتية.