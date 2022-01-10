الكشف عن وصية وائل الإبراشي قبل لحظات من وفاته

الوكيل الإخباري - صدم الجمهور بوفاة الاعلامي المصري وائل الإبراشي يوم أمس، بعد صراع مع تداعيات فيروس كورونا الذي أصيب به قبل عام.

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هذا الخبر وقع كالصاعقة على محبي الإبراشي، خصوصاً ان الجميع ظنوا ان حالته تحسنت بعد ظهوره على الشاشة وعودته ببرنامجه، لكن يبدو ان هذا الفيروس غدر به.

وقالت مصادر مقربة من عائلة الإعلامي وائل الابراشي، انه طلب قبل وفاته ان يدفن بالقرب من قبر والده، اما بالنسبة الى رسالته الاخيرة قبل ان يلفظ انفاسه الاخيرة كانت لزوجته وطلب منها الاهتمام بابنته.

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