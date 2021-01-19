الكشف لأول مرة عن وصية للراحلين حسن حسني وطلعت زكريا.. شاهد

الوكيل الاخباري - أعرب الفنان المصري، هاني رمزي، عن سعيه لتنفيذ وصية الفنانين الراحلين حسن حسني، وطلعت زكريا بشأن فيلم "غبي منه فيه".

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وقال رمزي، خلال حواره مع الإعلامية مها الصغير ببرنامج It’s Show time، إنه "يعرب عن أمله في تقديم جزء ثان من فيلم "غبي منه فيه"، مشيرا إلى أنه لم يجد سيناريو مناسب للجزء الثاني حتى الآن.



وأضاف، أن "الفنان الراحل حسن حسني أوصاه بتقديم جزء ثان من الفيلم، وكذلك الراحل طلعت زكريا، وبالتالي يتمنى أن يحقق وصيتهما، لكن لا بد من توافر سيناريو جيد، لا يقل عن الأول في الكوميديا والمواقف الساخرة والقصة ككل".



وتابع هاني رمزي: "الجزء الثاني من غبي منه فيه، حلم من أحلامي ووصية حسن حسني وطلعت زكريا.. نيللي كريم متحمسة ورامي إمام متحمس، لكن بجد دا أصعب فيلم أنا ممكن أعمله في حياتي لأن نجاح الجزء الأول كان قوي جدا ولذلك لازم التاني يبقى أحلى من الأول، أو على الأقل بنفس نجاح الأول".



واختتم حديثه قائلا: "الكوميديا صعبة جدا كل اللي معطلني السنين اللي فاتت إني أطمئن للسيناريو مقدرش أطلع أبوظ نجاح الأولاني.. اتعرض عليّ سيناريوهات للجزء الثاني لكن رفضتها لأنها لا تصلح وليست بنفس الجودة، ورغم ذلك نفسي اعمله إكراما لوصيتهم لي".

وكانت صحيفة "النهار" اللبنانية، قالت إن "الفيلم الكوميدي الشهير "غبي منه فيه" يعود بجزء ثان، بعد النجاح الكبير الذي حققه قبل 16 عاما"، مؤكدة أن المنتج المصري، أحمد السبكي، قرر إنتاج الجزء الجديد.



وعرض الجزء الأول من فيلم "غبي منه فيه" في عام 2004، وهو من إنتاج شركة "دانا فيلم" للمنتجة الراحلة، مي مسحال، ويشارك في بطولته هاني رمزي ونيللي كريم والراحلون حسن حسني وطلعت زكريا وسعيد طرابيك وفايق عزب، وهو من تأليف أحمد عبدالله، ومن إخراج رامي إمام.



وتدور أحداث فيلم "غبي منه فيه" حول شاب يتسم بالغباء الشديد يدعى "سلطان" (هاني رمزي)، يسعى للزواج من حبيبته "سامية" (نيللي كريم)، ولكن يشترط والدها عليه أن يجهز شقة ومهر في خلال شهر واحد فقط لكي يتزوجها، ما يدفع سلطان للسرقة بالتعاون مع "المعلم ضبش" (حسن حسني)، ولكنه يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.





سبوتنيك

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