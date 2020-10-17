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السبت، 17-10-2020 12:11 م

الكندوش يجمع كل من صباح الجزائري وكندا حنا

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الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة كندا علوش عن انضمامها وبشكل رسمي الى بطولة مسلسل الكندوش الى جانب الفنانة صباح الجزائري .

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يشار الى ان كل من حنا والجزائري كانا قد شاركتا في العديد من الأعمال الشامية المعروفة، منها "باب الحارة"  .

 

المصدر : الفن 

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