الكندوش يجمع كل من صباح الجزائري وكندا حنا

الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة كندا علوش عن انضمامها وبشكل رسمي الى بطولة مسلسل الكندوش الى جانب الفنانة صباح الجزائري .

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يشار الى ان كل من حنا والجزائري كانا قد شاركتا في العديد من الأعمال الشامية المعروفة، منها "باب الحارة" .

المصدر : الفن

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