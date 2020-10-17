الكندوش يجمع كل من صباح الجزائري وكندا حنا

الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة كندا علوش عن انضمامها وبشكل رسمي الى بطولة مسلسل الكندوش الى جانب الفنانة صباح الجزائري .
يشار الى ان كل من حنا والجزائري كانا قد شاركتا في العديد من الأعمال الشامية المعروفة، منها "باب الحارة" .
المصدر : الفن اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
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