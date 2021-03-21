اللقطات الأولى من مسلسل عابد فهد المقرر عرضه في رمضان.. شاهد

الوكيل الاخباري - كشفت شركة "غولدن لاين" عبر حسابها الرسمي في موقع "إنستغرام"، عن اللقطات الأولى من مسلسل "350 جرام" من بطولة الفنانَين عابد فهد وكارين رزق الله وسلوم حداد، سيُعرض في شهر رمضان المقبل.

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وتدور أحداث العمل الدرامي في إطار من التشويق والإثارة حول محامٍ ينتفض على محيطه الإجرامي إثر تعرّضه لحادث إنساني يغيّر قناعاته، ليصطدم بحرف مافيوية ضدّه شديدة الخطر، إذ يصبح أصدقاء الأمس أعداء اليوم.



ويضم العمل في البطولة إلى جانب عابد فهد ورزق الله وحداد وستيفاني عطا الله ومصطفى سعد الدين وغريس قبيلي وقاسم منصور وبيار داغر وسامر الكحلاوي، وهو من تأليف وسيناريو وحوار ناديا الأحمر، إخراج محمد لطفي، وإنتاج شركة "غولدن لاين".

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