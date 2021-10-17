الله لا يحرمنا منك.. صابر الرباعي يساند وائل كفوري بعد تعرضه لحادث

الوكيل الإخباري - وجّه الفنان التونسي صابر الرباعي رسالة للفنان اللبناني وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير، اذ كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "وائل حبيبي ألف حمد لله على سلامتك والله لا يحرمنا منك ومن صوتك وتظل على رأس عائلتك وأولادك وتقوم بالسلامة".

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وكانت ضجت مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام بخبر تعرض وائل كفوري لحادث سير مروع على الخط السريع في منطقة جبيل، ودخوله الى المستشفى.

المصدر - الفن