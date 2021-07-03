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السبت، 03-07-2021 10:51 ص

المحكمة تصدر قراراً بسجن زوج هالة صدقي

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الوكيل الإخباري - قضت محكمة الأسرة في قصر النيل بسجن سامح سامي زوج الفنانة المصرية هالة صدقي 30 يوما، لامتناعه عن دفع مليون ومئة ألف جنيه قيمة تكاليف دراسة ابنيهما سامو ومريم.

وكان رجل الأعمال سامح سامي زوج الفنانة هالة صدقي أثار الجدل بعدما أن نشر تعليقا عبر "فيسبوك" يوجه فيه رسالة إلى ابنه وابنته حول نسبهما.

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وقال سامح: "لآخر مرة بقولها يا سامو ويا مريم هالة صدقي دي مش أمكم والحكم في قضية الـ"dna". 

وكانت هالة صدقي تلقت من زوجها إخطارا بالطاعة وعلقت: "أنا موافقة ولست معترضة"، مضيفةً: "بس شقة الزوجية كانت إيه؟ دي شقتي اللي أنا اتجوزت فيها وخلفت فيها وعشت فيها، واللي هو سافر وسابنا منها، والعنوان اللي كاتبه عنوان شقة أبوه".

وكانت هالة صدقي نشرت عبر "إنستغرام" صورة من الإخطار الذي تلقته لطاعة زوجها ووالد طفليها.

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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