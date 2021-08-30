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الإثنين، 30-08-2021 01:58 م

المحكمة تلزم محمد رمضان بسداد 12.5 مليون جنيه

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الوكيل الإخباري - كأن الأزمات ترافق الفنان محمد رمضان، فلا يكاد يخرج من واحدة حتى يدخل في أخرى فقد قضت محكمة مصرية بتغريمه مبلغا قدره 12.5 مليون جنيه.

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وفي التفاصيل، أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، أمس الأحد حكما يقضي بفسخ العقد بين رمضان وشركة “العدل غروب”، التي تعاقد معها لأداء دوره في فيلم “بطل عادي”، وتغريمه 500 ألف جنيه.


كما ألزمته أيضا بدفع 12 مليون جنيه إلى الشركة المذكورة بحسب التعويض المنصوص عليه بعقد الاتفاق، إضافة إلى المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.


وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه ثبت لديها إخلال رمضان بالوفاء بالتزاماته التعاقدية المتمثلة في الامتناع عن أداء الدور الموكل إليه بموجب عقد الاتفاق دون مبرر قانوني.


يشار إلى أن الممثل الشاب كان شغل مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين بحصوله على دكتوراه فخرية من المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان، ثم سحبها منه بعد أن أثار الأمر غضب جهات عديدة.

 

المصدر - بتجرد 

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