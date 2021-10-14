المخرج السوري هشام شربتجي في العناية المشددة

الوكيل الإخباري - علم موقع سيدتي أن المخرج السوري القدير هشام شربتجي تعرض لأزمة صحية مفاجأة يوم الاثنين ما استدعى نقله لأحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق على وجه السرعة.



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أن المخرج هشام شربتجي تعرض لجلطة دماغية يوم الاثنين وتم نقله للمشفى فوراً وهو يتواجد في العناية المشددة منذ ذلك الوقت وأن عائلته ومحبيه بانتظار أن يتخطى حالة الخطر المتوقعة خلال الاربع وعشرين ساعة القادمة.

وكان المخرج هشام شربتجي قد غاب عن الدراما خلال السنوات الأخيرة بعد اعتذاره عن أكثر من عمل لم يجد فيها ما يلبي طموحه بينما كشفت ابنته المخرجة رشا شربتجي في حوار مع "سيدتي" أن والدها يتفرغ لكتابة سيرة حياته الفنية والمهنية وتفاصيل اجتماعية عاشها.





المصدر - سيدتي

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