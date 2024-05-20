المخرج المصري محمد العدل يتعرض لوعكة صحية - صورة

الوكيل الإخباري - كشف المخرج المصري محمد العدل، يوم السبت، عن دخوله المستشفى، إثر إصابته بوعكة صحية طارئة.



وقال العدل، في منشور على فيسبوك: "ربنا ستر"، حيث حاول طمأنة متابعيه.

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ونشر العدل على الانترنت صورة وسط خضوعه للمراقبة الصحية، وكتب على الصورة "الحمد لله.. جلطة في القلب وربنا سترها.. شكراً يا رب على كل حاجة".





وامتلأ منشوره على فيسبوك بالعديد من التعليقات من فنانين، يدعون له بالشفاء، من بينهم محمد دياب ومي سليم وعارفة عبد الرسول والموسيقار راجح داوود، وصابرين وريهام عبد الغفور، وغيرهم.

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