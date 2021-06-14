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الإثنين، 14-06-2021 12:46 م

المخرج رامي إمام يعلن عن مشرعه الجديد - فيديو

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الوكيل الإخباري - أعلن المخرج رامي إمام عن اقتحامه مجالاً آخر بعيداً من الفن والإخراج، حيث كشف من خلال مقاطع فيديو عدة نشرها عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة بحسابه في "إنستغرام" أنه يستعد لافتتاح مطعم جديد في الساحل الشمالي ويحمل اسم "باستا" آخر الشهر الجاري.

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وقال في الفيديو: "المشروع بتاعنا الصغير بإذن الله هنفتتحه آخر الشهر ده في الساحل الشمالي اسمه "باستا"، كشك صغير مساحته 4×3، والمفاجأة هو الشيف الكبير اللي عملنا وصفات الباستا".


وأكد إمام أنه يخوض تجربة جديدة ولا يعرف عنها الكثير من الأمور مطالباً الجمهور بالدعاء له بالتوفيق.

 

 


يُشار إلى أن آخر أعمال رامي إمام كان مسلسل "فالنتينو‎" وعُرض في رمضان 2020، وهو من بطولة والده "الزعيم" عادل إمام ودلال عبد العزيز وداليا البحيري وحمدي الميرغني ومحمد الكيلاني وطارق الإبياري وهدى المفتي ورانيا محمود ياسين ووفاء صادق، وتأليف أيمن بهجت قمر.

 

المصدر - لها 



 




 

 


 

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