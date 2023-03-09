المسلسلات الأردنية في رمضان 2023

الوكيل الإخباري - ينتظر الجمهور العربي مجموعة منوعة من الأعمال الدرامية الأردنية، والتي أصبح معظمها جاهز للعرض على مختلف القنوات والمنصات خلال موسم رمضان القادم 2023.

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ومن الملاحظ في إنتاجات هذا العام، عودة الأعمال المعاصرة، مع الاستمرار بإنتاج الأعمال البدوية التي تميزت بها الإنتاجات الأردنية في السابق.



مسلسل "ذهب أيلول"

الأعمال المعاصرة لهذا العام هي أعمال عربية مشتركة، تجمع نجوم الأردن مع النجوم العرب، والبداية من مسلسل "ذهب أيلول"، الذي يتناول حكايات اجتماعية في زمن الكورونا في إطار درامي شيّق وجريء، ويتجاوزُ القواعد التقليديةَ حول قضايا المجتمع بما فيها قضايا اللاجئين الإنسانية.



العمل من بطولة عاكف نجم، ساري الأسعد، لونا بشارة، منذر خليل، ومن النجوم العرب مرح جبر، شكران مرتجى، نور صعب، عمار شلق، إيلي شالوحي وغيرهم.

سلسلة "إنسانيات"

بالنسبة لـ سلسلة "إنسانيات"، والتي نذكر منها، "الكمين"، "الجوكر"، "طبيب غير شرعي"، "حي السكة"، "وسوسة غراب".. وغيرها، المختلف بها هو مشاهدة النجوم العرب يتحدثون اللهجة الأردنية، مثل "د.حبيب غلوم، تركي اليوسف، عهود السامر، وهيلدا ياسين".

وتعتمد هذه الأفلام على مشاركة الشباب في التمثيل والكتابة والإخراج، ويتناول كل فيلم عدد من القضايا التي تمس الشباب بأسلوب درامي مشوق، كالإدمان والعنف والتفكك الأسري وغيرها.





ويشارك في بطولة السلسلة، منذر رياحنة، محمد العبادي، أنور خليل، محمد وعبد الله المجالي، منية قديس، فضل العوضي، نجم وكرم الزواهرة وغيرهم، كما يشارك في بطولة كل فيلم نجم عربي بلهجة بلده، ومنهم كمال أبو رية، سامر المصري، د.هاني الناظر، تركي الكريديس وغيرهم.

مسلسل "جلطة.. كبرت العيلة"

من الأعمال الكوميدية التي ينتظرها الجمهور، مع الشخصيات التي ألفوها "أبو فؤاد وأم فؤاد"، بجزئه الخامس هو مسلسل جلطة، والذي سيكون عنوانه في هذا الموسم "جلطة.. كبرت العيلة"، ويقدم في كل حلقة يوم من يوميات العائلة الأردنية وجيرانها العرب بمواقف اجتماعية طريفة.

المسلسل من بطولة أمل الدباس، زهير النوباني، شريف الزعبي، جيني اسبر، محمد الجراح، ليا مباردي، و وفاء موصللي.

مسلسل "عيلة طابقين"

يشارك شريف الزعبي في بطولة العمل الكوميدي "عيلة طابقين" إلى جانب نادرة عمران، عيسى سويدان، تهاني سليم، وسام طبيلة، رامي دلشاد عمر زوربا وغيرهم.

وتدور الأحداث في "فندق فوق النجوم" الذي تدور فيه أحداث المسلسل المتصلة المنفصلة، حيث يستقبل الفندق في كل يوم زائر جديد، ومن هنا تبدأ الحكاية والمغامرة مع أصحاب ومديري وموظفي الفندق.

ولا يمكن للأعمال الكوميدية الأردنية أن تكتمل دون إطلالة عدد من الشخصيات التي طالما أحبها الجمهور، فسيكون هناك عودة للشخصية الشهيرة "العم غافل" حسين طبيشات في مسلسل "مجمع السعادة"، أما عماد فراجين ومواقفه العفوية والكوميدية فسيقدمها بموسم جديد من مسلسله المنتظر "وطن على وتر"، والذي يتم تصويره في الإمارات.



ويبدأ "يزن النوباني" خلال أيام تصوير مسلسله "نوباني شو5"، والذي يقدم فيه عدد من الشخصيات المحببة للجمهور مثل "أم ناجي، مجحم، أبو تالا"، والأعمال الكوميدية هذه السنة لن تقتصر فقط على الأعمال المعاصرة بل سنشاهد عمل بدوي كوميدي وهو مسلسل "هام وشاهة" بطولة طارق الشوابكة، رناد ثلجي، عبير عيسى، سهير فهد وغيرهم.



ومثل كل عام، إنتاجات الدراما البدوية زاخرة ومميزة من خلال مسلسل مليئ بالأحداث الملحمية الرومانسية المشوقة "أكباد المهاجرة"، بطولة صفاء سلطان، عبير عيسى، سهير فهد، عمر حلمي، جميل براهمة، مُنية قديس وغيرهم.

أما التشويق والفانتازيا سنعيشها مع مسلسل "العيدروس"، بطولة دانا جبر، خالد الغويري، منذر خليل، حابس حسين، لونا بشارة وغيرهم.



ET بالعربي