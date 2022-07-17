" المصاري " جديد الفنان عمر العبداللات

الوكيل الإخباري-أطلق الفنان عمر العبداللات أحدث أغنياته المنفردة التي تحمل إسم "المصاري " وهي من كلمات وألحان مهدي الشيخ ، ومن توزيع عمر صباغ .

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ويقول مطلعها :

المصاري مو كل شي بس كل شي بده مصاري

اللي إيــده بالميه مــو زي اللي إيــــده بـالناري



فيما بدأ عرض الأغنية " المصاري " من خلال القناة الرسمية لصوت الأردن الفنان عمر العبداللات في موقع "اليوتيوب" : انقر هنا ، والعديد من التطبيقات ، بالإضافة إلى الإذاعات الأردنية والعربية.



هذا والى جانب ذلك ، يستعد الفنان عمر العبداللات لإحياء مجموعة من الحفلات العامة في الأردن والوطن العربي وأميركا وكندا ، حيث سيغادر نهاية الشهر الحالي إلى دولة فلسطين لإحياء مجموعة من الحفلات ، من ثم سيعود إلى أرض الوطن للإستعداد لإحياء مجموعة من الحفلات العامة في كل من عمان وأربد .

كما ويستعد لاقامة حفل فني غنائي ضخم في مدينة العقبة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسيقام الحفل في ساحة الثورة العربية الكبرى يوم الجمعة الموافق 19/8/2022 .