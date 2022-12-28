المطربة آية عبدالله تفجع بوفاة والدها وتنعاه بكلمات مؤثرة

الوكيل الإخباري-أعلنت المطربة آية عبد الله؛ وفاة والدها، صباح اليوم الأربعاء، مطالبةً جميع متابعيها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان، في محنتهم.

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وكتبت آية عبد الله منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ تنعي فيه والدها، قائلةً: إنا لله وإن إليه راجعون البقاء لله تعالى وحده: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي، والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون.. البقاء لله والدوام لله.



وتابعت آية عبد الله: انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الدكتور محمد عبد الله، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه الله فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. صلاة الجنازة اليوم على صلاة الظهر في مسجد مصطفى محمود.





القاهرة 24