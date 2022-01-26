الأربعاء 26-01-2022
الوكيل الاخباري

الأرصاد تنشر آخر تطورات المنخفض القطبي وتساقط الثلوج

انشطار سفينة مصرية بسبب الظروف الجوية ونجاة طاقمها

ناشطون يتندرون : رئيس الوزراء اصدر قرار العطلة بمناسبة عيد ميلاده - صورة

الأمن يحذر السائقين في الجنوب من بدء تساقط الثلوج بغزارة - أسماء المناطق

حقيقة انحراف العاصفة الثلجية عن الاردن

دراسة توضح كيفية الحصول على مناعة فائقة ضد كورونا

ثلوج كثيفة جنوب الأردن والأمن يُحذر - فيديو

الخصاونة للمواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة

بدء تساقط الثلوج في غرب عمّان والأرصاد تنشر آخر تحديثات منخفض الخير

الدوريات الخارجية تنشر حالة الطرق - أسماء

الأربعاء، 26-01-2022 01:17 م

المغنية المصرية سيمون تعود إلى الغناء بعد غياب 25 عاما

images


الوكيل الإخباري - قالت الفنانة المصرية سيمون، إنها تستعد لطرح أغنية جديدة تعود بها، بعد غياب عن الساحة الغنائية دام 25 سنة، ومن المقرر أن يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب.

اضافة اعلان

 

وقالت سيمون، إن فكرة الأغنية بدأت بمؤلف الكلمات هشام قباري والملحن أحمد مصطفى وتعاونت فيها مع الموزع الموسيقى شريف الوسيمي، وطريقة الكليب ستكون ترجمة لكلمات الأغنية وروحها.

وأضافت سيمون، أن سبب تقديمها أي أغنية هو انجذابها لكلماتها حتى إذا كانت تبدو عادية.

218

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (4)

غادة عبد الرازق تعلن إصابتها بـ أوميكرون

1280x960

كارمن لبس تتعرض للسرقة

2570497_1605262831

انتشار شائعة طلاق أحمد حلمي ومنى زكي يتصدر الترند

9251864_1530640527

الفنان المصري أحمد زاهر يعلن خروجه عن السباق الرمضاني

54800488_126594551763596_8963433265224119488_n__1___1_

شاهد.. أمل عرفة تكشف أسرارا عن وفاة والدتها

135297Image1

إليسا إلى الرياض مجددا