المغنية المصرية سيمون تعود إلى الغناء بعد غياب 25 عاما

الوكيل الإخباري - قالت الفنانة المصرية سيمون، إنها تستعد لطرح أغنية جديدة تعود بها، بعد غياب عن الساحة الغنائية دام 25 سنة، ومن المقرر أن يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب.

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وقالت سيمون، إن فكرة الأغنية بدأت بمؤلف الكلمات هشام قباري والملحن أحمد مصطفى وتعاونت فيها مع الموزع الموسيقى شريف الوسيمي، وطريقة الكليب ستكون ترجمة لكلمات الأغنية وروحها.





وأضافت سيمون، أن سبب تقديمها أي أغنية هو انجذابها لكلماتها حتى إذا كانت تبدو عادية.



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