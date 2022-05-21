الممثلة عايدة رياض تستذكر معاناتها مع مرض السرطان

الوكيل الإخباري - تصدر اسم عايدة رياض مؤخراً أخبار الصحافة والسوشال ميديا، بعد أن شاركت مع متابعيها صورة لها من فترة إصابتها بالسرطان.

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وأرفقت عايدة الصورة ببوست مطوّل كتبت فيه: "كل ما اشوف الصورة دي بشكر ربنا إنه حياني من تاني بعد ما كان السرطان واكل صحتي وجلسات الكيماوي كانت بتوقعلي شعري، ممكن تاخدو بالكم من ملامحي كانت مرهقة ازاي".

وتفاعل المتابعون مع بوست عايدة بشكل كبير، وعلقوا على صورتها، متمنين لها السلامة ودوام الصحة والعافية.



وكانت عايدة أوضحت في لقاء لها قبل عامين ضمن برنامج "تحيا الستات" مع راغدة شلهوب، أنها اكتشفت عام 2015 إصابتها بسرطان في المثانة، وخضعت على إثره لجسلات العلاج الكيماوي، إضافة إلى العلاج بالإشعاع.

ET بالعربي