الممثل المصري أحمد فتحي يكشف إصابته بكورونا

الوكيل الإخباري - كشف الفنان المصري الكوميدي أحمد فتحي، الإثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه حاليا في مرحلة التعافي.

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وأوضح أحمد فتحي أنه كان مصابا بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وطمأن محبيه بأن حالته الصحية الآن جيدة وأنه في مرحلة التعافي من الوباء، وفق ما ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية.



وتسبب المرض في منع الفنان المصري من استكمال تصوير مشاهده في مسلسل "عودة الأب الضال"، والمشاركة في مسرحية "أبو العربي" مع هاني رمزي وداليا البحيري.



ونجح فتحي في جذب الأنظار واحتل مكانة بين نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي خلال السنوات الأخيرة، وذلك بسبب أدائه المميز في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها "الحرب العالمية الثالثة"، و"رغدة متوحشة"، إلى جانب مسلسلات مثل "أستاذ ورئيس قسم" مع "الزعيم" عادل إمام.

سكاي نيوز