الإثنين 27-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مباحثات بين الملكية للافلام ونقابة الفنانين الأردنيين لرفع سوية الدراما الاردنية

مستوطنون يضعون مرافق تنزه عند نبع خلة خضر في الأغوار الشمالية

1.450 مليون عداد كهرباء منزلي مُسجّل على التعرفة المدعومة

وزارة الصناعة والتجارة: لا توجه لتحديد كميات شراء الخبز

اربد: نادي الفنانين ينظم حفلا لتوقيع رواية حورية الحصار

الأوراق المالية تحذر من شركات بورصة وهمية غير مرخصة

الضمان يعلن عن انتقال موقع مديرية العسكريين

مفتي القدس يحذر من خطورة الحفريات التي تستهدف أساسات المسجد الأقصى

الغذاء والدواء: فحص187 ألف عينة غذائية ودوائية ومستلزمات طبية

فلسطين تعلن دخول الموجة السادسة من كورونا

الإثنين، 27-06-2022 02:22 م

الممثل المصري عبد العزيز مخيون ينعى والدته



الوكيل الإخباري-نعى الممثل المصري عبد العزيز مخيون والدته، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن مخيون أن والدته قد فارقت الحياة منذ قليل، وكتب: "توفيت الى رحمة الله والدتى الحاجه ناهد مخيون ..رحمها الله وأكرمها وتقبلها فى رحابه.. وانا لله وانا اليه راجعون".

اضافة اعلان


وقدّم المتابعون على الفور، واجب العزاء لـ عبد العزيز، داعيين بالرحمة لوالدته، متمنيين له الصبر، بهذه الفاجعة الأليمة التي حلّت عليه.

 

يُذكر ان عبد العزيز مخيون كان قد شارك في مسلسل "الاختيار 3"، وأكّد في تصريحات خاص لموقع "الفن"، إنه قام بتجسيد شخصية المرشد العام لجماعة الإخوان بمسلسل الاختيار 3، مثلما يقدم أي دور وشخصية يجسدها فى أعماله الفنية، مُشددًا على فخره بالمشاركة بهذه التجربة المميزة فى تاريخه الفني.

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

صورة نادرة من طفولة محمد هنيدي

96527Image1

أحمد زاهر يحتفل بيوم ميلاد ابنته ملك .. صور

9

قصي خولي يعلن عن مسلسله الجديد بمشاركة فاليري أبو شقرا

الفرق-بين-تخطيط-القلب-الطبيعي-وغير-الطبيعي (1)

فنان مصري يتصدر الترند بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب -صورة

3161d16d-cd6d-4e96-b27d-87518ee3b285

بعد أنباء إصابته بالسرطان .. ما جديد الفنان وائل كفوري ؟

520177114516908

أبوهشيمة يوضح حول زواجه من شقيقة كريستيانيو رونالدو

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-06-23 at 3.43.03 PM

بعد شائعات وفاته بنوبة قلبية .. أول تعليق للفنان رشيد عساف

317920_0

الموت يفجع كينغ الغناء محمد منير

135898-موهبة-الغناء

شاهد .. وفاة مطرب هندي على المسرح