الممثل المصري عبد العزيز مخيون ينعى والدته

الوكيل الإخباري-نعى الممثل المصري عبد العزيز مخيون والدته، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.



وأعلن مخيون أن والدته قد فارقت الحياة منذ قليل، وكتب: "توفيت الى رحمة الله والدتى الحاجه ناهد مخيون ..رحمها الله وأكرمها وتقبلها فى رحابه.. وانا لله وانا اليه راجعون".

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وقدّم المتابعون على الفور، واجب العزاء لـ عبد العزيز، داعيين بالرحمة لوالدته، متمنيين له الصبر، بهذه الفاجعة الأليمة التي حلّت عليه.

يُذكر ان عبد العزيز مخيون كان قد شارك في مسلسل "الاختيار 3"، وأكّد في تصريحات خاص لموقع "الفن"، إنه قام بتجسيد شخصية المرشد العام لجماعة الإخوان بمسلسل الاختيار 3، مثلما يقدم أي دور وشخصية يجسدها فى أعماله الفنية، مُشددًا على فخره بالمشاركة بهذه التجربة المميزة فى تاريخه الفني.



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