الممثل محمد ثروت بدلاً من الراحل طلعت زكريا بفيلم 'حريم كريم'

الوكيل الاخباري - استقرت أسرة فيلم «حريم كريم»- الجزء الثاني، على الفنان محمد ثروت ليكون بديلاً للفنان الراحل طلعت زكريا.

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ولم يكن قد تحدّد مصير الفيلم بعد رحيل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا، حيث كان يؤدي دوراً محورياً ومهماً خلال أحداث الجزء الأول من هذا العمل.



وأعلن الفنان مصطفى قمر فى تصريحات سابقة أن الشخصية التي كان يجسدها الفنان الراحل طلعت زكريا يمكن أن تكون شخصية جديدة تماماً، لكنه أكد أن الفنان محمد ثروت هو مبدئياً بديل الفنان طلعت زكريا في الشخصية التي كان سيقدّمها في الجزء الثاني من الفيلم. وأضاف قمر أن شركة الإنتاج التي تتولى إنتاج مسلسله الرمضاني «فارس بلا جواز»، هي نفسها التي ستُنتج الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم 2».



يُذكر أن مصطفى قمر يواصل تصوير ما تبقّى من مشاهد مسلسله «فارس بلا جواز»، الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته الى جانب محمد ثروت وطارق الإبياري وطارق عبد العزيز وسليمان عيد، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، منهم بيومي فؤاد وأوس أوس وشيري عادل.





لها

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