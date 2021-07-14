الأربعاء 14-07-2021
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الأربعاء، 14-07-2021 03:25 م

المنشأة التي كان يعالج فيها شقيق رامي صبري لم تكن لعلاج الإدمان

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الوكيل الإخباري - كشف الدكتور هشام زكي، مدير إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، عن مفاجأة في واقعة غرق "كريم" شقيق الفنان رامي صبري في ترعة المريوطية أثناء هروبه من مصحة طبية لعلاج الإدمان.

وقال زكي في تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة"، إن المؤسسة التي كان يعالج فيها شقيق الفنان رامي صبري ليست منشأة لعلاج الإدمان، ولم تحصل على أية تراخيص.

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وأشار إلى أن تلك المؤسسة عبارة عن فيلا عادية مكونة من بدروم وطابقين، وبها عدد من النزلاء وغير مستوفاة الشروط الصحية، وكذلك معايير مكافحة العدوى.


وأكد أن تلك المنشأة لم تتقدم بطلب للحصول على تراخيص، لافتًا إلى إجراء حملات للتفتيش وإغلاق تلك المؤسسات غير المرخصة بالتعاون مع وزارة الداخلية.

 

المصدر - نواعم 

 




 

 


 

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