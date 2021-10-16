الموت يغيب السيناريست والكاتب المصري كرم النجار

الوكيل الإخباري -أعلن عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية المصرية ، الفنان منير مكرم عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، رحيل الكاتب وأحد أعمدة الدراما كرم النجار عن عالمنا اليوم، دون أن يكشف سبب وفاته.



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وساهم النجار بتقديم العديد من الأعمال المميزة، خاصة على مستوى المسلسلات منها :"الحفرة"، و"آه يا زمن"، و"السيف الوردي"، و"الأصدقاء".

من ناحية أخرى، نعى الناقد الفني، طارق الشناوي، الكاتب والسيناريست كرم النجار، عبر صفحته الرسمية، واصفًا النجار بأنه أحد أعمدة الكتابة الدرامية بمصر في التلفزيون والسينما.

المصدر - الفن